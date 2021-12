Szabó Péter polgármester és távolkeleti kollégája, Li Changping december 8-án, szerdán online kapcsolaton keresztül látta el kézjegyével a két város együttműködéséről szóló megállapodást. Az online konferenciába bekapcsolódott Magyarország pekingi nagykövete is. Paks polgármestere szerint számos ponton működhetnek együtt, ami kiterjedhet a kultúra, az oktatás, a sport, az idegenforgalom, az ipar, az innováció és a mezőgazdaság területére is, de közösek a célok a Covid-19 elleni harcban is – hangsúlyozta az eseményen Szabó Péter, aki a konferencián megköszönte a 30 ezer FFP2-es maszkot, amelyeket Liaochengtől kapott a város.