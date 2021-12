December 27-én, azaz hétfőn reggel, négy nap után frissült újra a koronavirus.gov.hu kormányzati portál, melynek térképéről leolvasható, hogy ez idő alatt újabb vírushordozókat regisztráltak Tolna megyében. A portál adatai szerint a december 23-ai adatokhoz képest további 188 új fertőzöttet vettek nyilvántartásba. Ezzel a járvány kezdete óta már 26 277 esetet tártak fel a szakemberek megyénkben.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Az országos helyzetre pillantva azt láthatjuk, hogy az elmúlt négy napban 7989 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 245 319 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt négy napban elhunyt 436 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 38 743 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 087 943 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 118 633 főre csökkent. 4063 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 409-en vannak lélegeztetőgépen. Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed, ezért továbbra is az oltás felvételére kérjük az oltatlanokat és a megerősítő oltás felvételére a négy hónapnál régebben oltottakat. A szülők számára folyamatosan nyitva a regisztrációs és az időpontfoglaló honlap az 5-11 éves gyermekek oltásához. Az ünnepek alatt is van lehetőség oltásra időpontfoglalással. A pontos oltási adatokat kedden közöljük – írja a koronavirus.gov.hu.