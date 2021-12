A szekszárdi Hotel Merops Mészárosban is várják a bejelentkezéseket. Az elmúlt években – még a járvány előtt – így év vége felé már szinte nem volt olyan egy üres szobájuk, amit ne kötöttek volna le előre. Idén nyáron nagyon bíztak abban, hogy a tavalyinál jobb lesz a helyzet, hiszen van oltás, így a védettséget bárki biztosíthatta magának, de sajnos nem így alakult, mondta Mészáros Péter. A nagyobb létszámú rendezvényeket előbb lekötötték, majd lemondták. Kisebb létszámú, családi, baráti társaságok jönnek, szilveszterre is bejelentkeztek és a borkóstolók is jól működnek. A többi megyei vendéglátóssal együtt abban bíznak, hamarosan lecseng a járvány és végre helyreáll a régi rend.