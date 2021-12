– Az Egészségügyi Szakközépiskolában számomra magától értetődő volt, hogy minden nap felkészülten érkezzek. Mivel a szomszédos községből ingáztam nap mint nap, így a kora esti órákban értem haza. A tanítás után ugyanis az orosz, majd a szakmai versenyre történő felkészítések miatt még délután is oktattak. Elsősorban a családdal töltöttem a szabadidőmet, örültem minden együtt töltött percnek, beszélgetéseknek, kirándulásoknak, a kertészkedésnek, kézimunkának. Valójában nem is tudatosult bennem – így visszagondolva –, hogy példakép vagyok. Tettem a dolgom, amennyire csak képes voltam rá – mondta el a főorvos, aki azt is hozzátette: nagyon boldog volt, hogy sikerült bekerülnie a Pécsi Orvostudományi Egyetemre. Hálás szívvel gondol mind a mai napig minden tanárára, akik segítették ezen az úton.

Ezen a fotón a férjével és a kisfiával látható