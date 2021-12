A február 2-i lapszám ismételten arra figyelmeztetett, hogy érdemes, sőt, szükséges komolyan venni a járványt. Mészáros Pál, a hazai és külpiacokon egyaránt ismert szekszárdi borász, a megyeszékhely díszpolgára az őt is megtámadó koronavírus tüneteiről, kórházi kezeléséről számolt be. „– A sürgősségi osztályon tüdőröntgent készítettek, és vért is vettek tőlem. Így derült ki, hogy koronavírus-pozitív vagyok. Az okozta a tüdőgyulladást. (…) Egy hétig nyomtam az ágyat.” A borász egyébként nem volt egyedül a kórteremben, közelében feküdt Péter nevű fia is, akit ugyancsak elért a koronavírus.