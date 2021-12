– Amennyiben a védőoltást a gyermekorvosnál adatnák be a szülők, azt a gyermekorvos felé kell jelezniük, aki egy megadott napon, akkor oltja be a gyermekeket, amikor összegyűlt a megfelelő létszám. Ennek oka, hogy egy ampullából tíz gyermek oltható be – mondta el dr. Tusa Annanmária. Felhívta a figyelmet, arra, hogy ha az oltópontokon történő vakcina beadására regisztrálni kívánják gyermeküket, ne a saját, hanem mindenképpen új email-címmel tegyék, mivel a rendszerben egy címről csupán egyetlen személy rögzíthető – tette hozzá.