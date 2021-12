A 2021-es év záró képviselő-testületi tanácskozását tartotta Bonyhád város vezetése december 16-án. Rendhagyó helyszínen: a Perczel-kúriában határoztak az előterjesztésekről.

A város vezetői a 2022-es munkatervüket is megtárgyalták: eseményekben és beruházásokban bővelkedik majd a következő év is Fotó: V. B.

A város polgármestere ezzel arra utalt, hogy minden eddiginél nagyobb tartalékkal fordulnak rá a következő esztendőre. – Megközelítőleg 400-450 millió forint pénzkészlete lesz 2022. január 1-jén az önkormányzatnak – egészítette ki szóban az előterjesztést Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezető, aki arról is beszámolt, hogy ez a megtakarítás még az előző évfordulókor tapasztaltnál is magasabb, pedig az sem volt elenyésző szám. A megfontolt és a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően jó kondíciókkal, kellő biztonsággal kezdheti az önkormányzat az új évet – hangzott el az ülésen, amelyen valamennyi előterjesztésnek zöld utat adtak szavazatukkal a képviselők.

Így többek között annak is, amely megerősítette, hogy 2022 tavaszán több utca felújítása is elkezdődhet. Egészen pontosan a Jókai Mór, a Hoffer Károly, a Vasvári Pál, a Táncsics Mihály és a Nádasdi utcáé. A már korábban meghatározott beruházások megvalósítását a magyar kormánytól érkezett 206,5 milliós támogatás teszi lehetővé. A megvalósítási helyszínek közül – tekintettel arra, hogy a Nádasdi utca felújítása során a csapadékvíz elvezetése magasabb szintű műszaki tartalmat igényel – négy útszakasz kapcsán lefolytatták a közbeszerzési eljárást, az ajánlatok bontására december 13-án került sor. A négy utca felújításának összköltsége bruttó 158.644.703 forint.

A Nádasdi utca kapcsán több tervezői költségbecslés született a magasabb műszaki tartalommal bíró csapadékvízelvezetés megoldására, valamint anélküli, illetve a kettő közötti köztes műszaki tartalomra is. A képviselők a három lehetséges opció közül a köztes mellett döntöttek a csütörtöki ülésen, vagyis a Nádasdi utca felújítása kapcsán a bruttó 47.955.895 forint összegű tervezői költségbecslésben meghatározott műszaki tartalmat kívánják megvalósítani.

Ugyanakkor az is elhangzott a tanácskozáson, hogy az új uniós ciklushoz kapcsolódó Top Plusz pályázatokat is megvizsgálják: lehet-e többletforrást lehívni például ehhez a beruházáshoz is. Az ülés végén Filóné Ferencz Ibolya köszönetet mondott valamennyi munkatársának, a képviselőknek, az intézményvezetőknek az év során nyújtott segítségéért, egyúttal jó egészséget és áldott, meghitt ünnepet kívánt nekik.