– Elégedett vagyok a pályázati eredményekkel, remélem, hogy a jövőben is legalább ilyen sikeresek leszünk! – adott hangot véleményének Klubecz Istvánné, aki arról is örömmel beszélt Orbán Attilának, hogy az óvoda és az alsó tagozatos iskola is segít a szülőknek a helyben maradáshoz. Gyarapszik a falu, jelenleg 429-en laknak Nagyszékelyben. A vízelvezetést, az önkormányzati épületek tetőszerkezeteinek rendbetételét, illetve az óvodába egy tornaszoba létrehozását emelte ki a közeljövőben megoldandó feladatok közül a polgármester, amelyekre reagálva Orbán Attila azt mondta: reméljük, hogy segíthetünk nektek.

Európában is egyedülálló a templomegyüttes

Ameddig a fazékban készült az étel, Nagyszékely gyönyörű adottságait, helyi értékeit ismerhették meg a nézők. A Cseperke Remeke farm működésébe Zsámboki Zoltán tulajdonos avatta be a stábtagokat. A helyi templomegyüttes Tolna megye, az ország, sőt, Európa egyik kuriózumának számít, hiszen két különböző korú templom egybeépítésével jött létre – erről már Arany Beáta Virág közművelődési szakember beszélt a műsorban, miközben a nézők felvételeken is láthatták a különleges építészeti megoldást.