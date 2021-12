– További jó hír, hogy a gyermekes családok mellett a kormány a fiatalokat is célzottan segíti a járvány alatt. Ezreket érint a választókerületemben, hogy januártól nem kell jövedelemadót fizetni a 25 év alattiaknak, ezzel havi több tízezer forinttal emelkedik a keresetük. A fiatalok adócsökkentését is a gazdasági növekedés teszi lehetővé – ezt már Süli János mondta el. A miniszter úgy látja, az erőműbővítés is hozzájárul ahhoz, hogy a kormány a jövőben is kedvező áron tudjon villamosenergiát biztosítani a családoknak és a piaci szereplőknek.