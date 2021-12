– Az ajándékokkal elvisszük a hírt a szekszárdi, Szekszárd környékén élő időseknek, hajléktalanoknak, félig hajléktalanoknak, nagycsaládosoknak, hogy nincsenek egyedül. Azoknak, akiknek néha a napi betevő előteremtése is gondot okoz, mondta Kálóczi Andrea. Év közben is segítjük őket élelmiszerrel, de ez a karácsonyi ajándék, az adományozók jóvoltából bővebb, édesség, könyv, játék is van benne.