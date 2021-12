„Fontosnak tartom, hogy minden évben személyesen is mondjunk köszönetet azoknak a sportolóknak és felkészítőiknek, akik megfeszített munkával, odaadással és szívvel-lélekkel dolgoznak egy közös célért. Sajnos tavaly a járványhelyzet miatt ezt csak írásban tehettem meg, most viszont újból személyesen gratulálhatok nektek!” – emelte ki a városvezető, hozzátéve, hogy még ma is veszélyhelyzet van, és fontos a járványügyi szabályok betartása, akárcsak az, hogy mindenki felvegye az oltást. Úgy fogalmazott, egy felkészülési, vagy versenyidőszak sosem lehet könnyű, de a mostani helyzetben különösen nehéz, ezért is illeti hatalmas elismerés a kimagasló eredményt elért völgységi sportolókat és edzőiket.