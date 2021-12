A paksi bővítésért felelős miniszter hozzátette: januártól többek között 200 ezer forintra nő a minimálbér és 260 ezer forintra a szakmunkás minimálbér. A minimálbér – amely persze a gazdaság teljesítményének megfelelően tovább is emelhető – már így is magasabb lesz, mint a Gyurcsány-féle baloldal által fizetett 2010-es átlagbér volt. A képviselő megerősítette, hogy a családi adóvisszatérítés csaknem 2 millió szülőt érint, és összesen több mint 600 milliárd forintos támogatást jelent. Ez jelentős segítség a Tolna megyében élő családoknak is.