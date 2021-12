Sajtótájékoztatón jelentette be Horváth István országgyűlési képviselő azt a kormánydöntést amelynek értelmében teljesülhet a kövesdi városrészben élők régi kérése, amellyel a képviselőt is megkeresték: a bekötőút felújítása. Vissza is kérdezett, hogy melyek azok a beruházások amelyekre még szükség lenne. Ebből a listából jött létre egy 103,5 millió forintos program. A miniszterelnökséghez küldött beadvány kapcsán a kormány az elmúlt héten külön eljárásban döntött és a település megkapja vissza nem térítendő a támogatást. Ebből az út felújítása bruttó 41 és félmillió forint. Az út jelenti a csaknem 200 állandó lakos, valamint a számos szőlő- és kiskerttulajdonos közlekedését és egyebek közt a horgásztó megközelítését. Ezen kívül felújítják a volt számvevőszék épületét 31 millió forintos költséggel.