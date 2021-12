A legutóbbi James Bond-mozit szeptemberben, percre pontosan a világpremierrel egy időben játszották, de az összes hazai mozival egy időben kezdték vetíteni múlt héten az Énekelj 2. családi animációs filmet is. Általában két-három bemutató jut egy hétre, decemberben érkezik a Mátrix 4., a Pókember új része, és e hét csütörtöktől már látható a Nagykarácsony. Az elmúlt napok „sztárja” a Gucci-ház életrajzi-bűnügyi film volt. Utóbbi annyira népszerű, hogy még a következő napok műsorrendjét is kicsit átalakítják miatta: nem veszik le a programról, hanem tovább vetítik. Hasonlóan népszerű volt a Szellemirtók folytatása és a 2006-os eseményeket feldolgozó, „ellenszélben” is országszerte szépen teljesítő Elxúrtuk című magyar film is – tudtuk meg, ugyanakkor itt is érezhetően csökkentette a nézőszámot a kötelező maszkviselés.