Pár hete még bíztunk benne, hogy idén igazi téli időben lesz részünk szentestén, amikor is az ablakon kinézve potyog a hó. Legalábbis ezt ígérték a meteorológusok. De úgy tűnik, a hidegfront helyett már megint egy mediterrán ciklon húzza át a számításokat. Borús lesz ugyan az ég, de hó helyett eső hullik az égből.



Utoljára 2007-ben volt igazi havas karácsonyunk. Abban az évben december 15-től fagyosak voltak a napok, ami kitartott egész januárban. A leesett hóréteg 15 centis volt szenteste napján. Ezt követően volt olyan év, hogy vékony hólepel borította a tájat, például 2011-ben és 2014-ben, de pont az ünnepek előtt érkezett egy melegfront, és karácsonyra eltűnt a kevés hó is.



A fehér karácsony mítosza főképpen azért terjedhetett el, mert a legtöbb karácsonyi mese és történet a 18-19. századból eredeztethető. Ekkor Európa éghajlata hűvösebb és hidegebb volt, mint most. Ezt nevezzük a kis jégkorszak időszakának, ami a 14. században kezdődött és a 19. században ért véget. Az átlaghőmérséklet Európában ebben az időszakban 1,5–2,5 Celsius-fokkal maradt el az 1991–2020 közötti időszak átlagától.



Dr. Vörös Géza agrárszakmérnök évtizedek óta gyűjti az időjárási adatokat. Feljegyzései szerint az eddigi leghidegebb tél megyénkben 1987 januárjában volt, amikor többször is mínusz 23 fokot mértek, és napközben sem volt melegebb mínusz 12 foknál. Az egyik legszélsőségesebb telet 1993-ban jegyezte fel Vörös Géza, amikor januárban az egyik héten mínusz 18 fokot, míg a következő héten már plusz 15 fokot mért.



Idén az előrejelzés szerint az ünnepek előtt még fagyosak lesznek az éjszakák, de karácsonyra megenyhül az idő. Január 3-ától azonban újra megmutatja magát a tél.