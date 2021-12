Közel egyéves előkészítő munka után első ízben rendezték meg a Kölesdi Lovasnap Fogathajtó Versenyt a történelmi kistelepülés sportpályáján, amely ünnepélyes felvonulással indult a Kismegyeházához – számolt be a kezdeményezésről a június 7-i lapszám. A felvonuláson Potápi Árpád János államtitkár és Orbán Attila, a megyei közgyűlés alelnöke is lóháton vett részt, majd Potápi Árpád János megnyitó beszédet is tartott. A rendezvény előzményeként reggel ünnepélyesen átadták a Kölesdet és Kistormást összekötő kerékpárutat.