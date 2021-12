A koronavírus-járvány negyedik hullámának erősödéséről szólt a november 10-i lapszám. „Megyénk legtöbb óvodájában és iskolájában újabb szigorítások léptek életbe. Van olyan általános iskola, ahol a diákok számára is kötelezővé tették a maszkviselést.” A november 26-i lapszám ismét megerősítette: „Terjed a vírus Tolna megye általános iskoláiban is.” Néhány intézmény pedagógusai és osztályai karanténba kerültek. Mindezen figyelmeztető jelenségek ismeretében nem meglepő, hogy megyénkben is „Gőz­erővel indult el az oltási akcióhét.” Erről számolt be a november 23-i lapszám, hozzátéve: „a Tolna Megyei Balassa János Kórház lila épülete előtt tömegek várakoztak hétfőn délelőtt koronavírus elleni vakcina beadatására. (…) A sorban állók között volt, aki a harmadik oltásért jött, többen a másodikért, de volt olyan is, aki az első vakcináját kapta meg.”