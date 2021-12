Adventi jótékonysági napot tart december 4-én Bonyhádon az Angyalhívó Egyesület. Az esemény önerőből, valamint felajánlásokból valósul meg. A rendezvényen részt vevők már belépéskor is támogatni tudják a rászoruló családokat, ugyanis a belépő egy „cipősdoboz”, valamint tiszteletjegy megvásárlásával is segíthetnek. – Várunk ezen kívül bármilyen tárgybéli, illetve pénzbeli felajánlást is. A tárgyak tekintetében fontos azt megjegyeznem, hogy a „Zsákba-Angyal” nevű programelemünkön a szerencsések elnyerhetik a felajánlott ajándékokat, szolgáltatások utalványait. Kaptunk már felajánlásokat többek között a Bodri Pincészettől is, valamint helyi és környékbeli szolgáltatóktól is – mondta Ezer-Ferenc Veronika az egyesület elnöke.