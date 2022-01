– Még nem telt el sok idő a kinevezése óta, ennek ellenére bizonyára megfogalmazódtak már Önben érzések, kezdeti tapasztalatok? Melyek ezek?

– Nagyon felgyorsultak az események, amit egyáltalán nem bánok, mert egyébként is aktív, „pörgős” embernek tartom magam. Inspirál, ha zajlanak körülöttem az események, sok feladatot kell megoldani. Az már az első percekben is egyértelmű volt számomra, hogy felkészült hivatali apparátus segíti a munkámat, viszi előre és valósítja meg a megye céljait. Ezen belül is kiemelkedő tevékenységet folytatnak a területfejlesztéssel foglalkozó kollégák az elnök és alelnök urak vezetésével. De nem szeretnék kiemelni területeket, mert tényleg mindenki a tudása legjavát beleadva dolgozik a közös célok elérése érdekében. Fontos számomra és ezúton is köszönöm a kollégáimnak a támogató hozzáállásukat, ez kölcsönös a részemről is, hiszen az eddigiekben és a jövőben is számíthatnak a segítségemre.