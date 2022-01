Figyelembe véve egy erdei fülesbagoly napi átlag 2,5 egér vagy mezei pocok méretű zsákmányállat-igényét, kicsivel több mint három téli hónap száz napos telelési időszakával számolva, a felmérések alapján biztosan Magyarországon tartózkodó mintegy tizenhatezer bagoly legalább négymillió példány mezőgazdasági kárt is okozó rágcsálót pusztít el egy télen – derült ki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felméréséből. A gazdálkodóknak tehát ennyi, mezőgazdasági kárt is okozó egér és pocok ellen drága és a környezetre is veszélyes irtószerek helyett ingyen távolítják el a földekről. A baglyok tehát gazdasági, környezet- és természetvédelmi, humán-egészségvédelmi szempontból is rendkívül hasznos élőlények.