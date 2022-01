A múlt héten, január 21-ével kellett lezárni az első félévet. A félévi értesítőt legkésőbb e hét végéig megkapják a szülők. Vannak családok, ahol az eredmény miatt már most szoronganak a szülők és a gyerekek is, hiszen aki most nyolcadik osztályos, annak a félévi eredménye is számít majd a továbbtanulásnál.