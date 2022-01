– A Kétyi Székely Hagyományőrző Egyesület nagy álma válik ma valóra. A területen, ahol most állunk a település polgármestere egy parkot álmodott meg, és mi örülünk, hogy a kopjafánk lesz ennek első ékessége – hangsúlyozta köszöntőjében Szekeres Istvánné. A civil szervezet elnöke hozzátette, a jövőben itt emlékeznek meg a bukovinai székelyek évfordulóiról. Továbbá az Andrásfalván és Hadikfalván nyugvó felmenők emléke előtt tisztelegve, rájuk gondolva is itt gyújtanak majd mécseseket. Az ősök iránti tisztelet és megbecsülés fontosságát emelte ki beszédében Illés Tibor is. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke megjegyezte, a számos megrázkódtatást és keserves időket átélt felmenők kitartása példaként szolgál a ma élők számára.