– Messziről érkezett. Hol ismerkedett meg a csíki lány és a tolnai srác?

– A konyhánkban - mondja Weiszné Szabó Magdolna. – A későbbi férjem Erdélyt járta a barátaival, és szállást keresett. Megszerettük egymást, összeházasodtunk, és 1987-ben ideköltöztem.



– Nehéz volt a váltás, a beilleszkedés?

– Minden változás nehézségekkel jár, talán ezért is kezdtem krízishelyzetben lévő emberekkel, álláskeresőkkel, életútjukon elakadókkal foglalkozni. Ismerem ezt a „terepet”. Az Újra Dolgozni Tolnában Egyesületet (ÚDTE) 2005-ben hoztuk létre, melynek a titkára vagyok. A szekszárdi Babits Mihály Művelődési Központban működünk.



– Úgy hallottam, hogy néhány szabadult rabnak is önökhöz vezet az első útja. Mit kínálnak?

– Azt, amire éppen pályázati forrást nyerünk. Szó van arról már 15 éve, hogy állami támogatással, állandó szolgáltatást nyújtsunk, de ez egyelőre még nincs így. Az alapcsapás a munkaerőpiaci tevékenység, elsősorban hátrányos helyzetűeknek. Persze, akinek nincs munkája, az mind hátrányos helyzetű, senkit nem utasítunk el. De elsősorban azokra koncentrálunk, akik az aktuális pályázati kiírás szerinti célcsoportba tartoznak: tartós munkanélküliek, gyesről, gyedről visszatérők, alacsony iskolai végzettségűek, gyermeküket egyedül nevelők, nem keresett szakmával rendelkezők. A január 1-étől indult új projektünk a megváltozott munkaképességűekre fókuszál.



– Hány ember fér a keretbe?

– Ez is pályázatfüggő, a felvehető kollégák számát tekintve és a szolgáltatást kapók – előadásokon, átképzéseken, tanfolyamokon résztvevők – számát tekintve egyaránt. Volt, amikor tizenketten dolgoztunk, és éves szinten körülbelül ezer ember vett részt a programban. A jelenlegi sokkal kisebb léptékű: harminc főt vonunk be, s a megvalósítást mindössze ketten végzik.



– És pillanatnyilag annyi a szabadideje, hogy mostantól egyéni tanácsadást, terápiát is kínálni tud?

– Az egyesületi tevékenység rengeteg háttérmunkával jár. De, mivel a szociális érzékenységem nagy, és megvannak a kellő végzettségeim (szociális munkás, mentálhigiéné, krízis­intervenció), na meg a gyerekeim is felnőttek, amiből adódóan némi energiám felszabadult. Ekkor került a látószögembe a dr. Buda László által kifejlesztett Ultrarövid Terápia. Olyan személyek kereshetnek meg, akiknek zátonyra futott az életük. Ez teljesen független az ÚDTE-től.



– Ehhez, ha jól sejtem, valami pluszvégzettség kellett…

– Igen. A szociális munka elemei (pszichológia, szociológia és jog) közül mindig a pszichológia állt legközelebb hozzám. Az egyesületi projektek is részben ilyen irányultságúak, általában e téren én vagyok a szakmai vezető, előadásokat tartok, képzéseket végzek. Egy alkalommal volt szerencsém meghallgatni dr. Buda László előadását, aki a Mit üzen a tested? című könyvéről beszélt. Nagyon izgatott ez a téma, és el is végeztem nála, néhány kollégámmal Budapesten az egyéves szomatodráma alapképzést. Ezt követte a kétszer háromnapos intenzív képzés: bepillantás az ultrarövid terápia világába. Végül, egy újabb egyéves kurzust követően ultrarövid terápiás konzulens lettem.



– A lelki problémák megoldhatók ultraröviden? Mennyi idő jut egy kliensre?

– Egy ülés, egy konzultáció másfél-két órás. A klasszikus terápiák hónapokig, évekig tartanak. Ez viszont egyszeri alkalom, mely során jelentős felismerésekre igyekszünk jutni, aminek köszönhetően jelentős elmozdulás következhet be. Jóra fordulhatnak a dolgok.



– Miért pont ide jöjjenek a problémás emberek? Miért ne paphoz, pszichiáterhez, jósnőhöz forduljanak? Miben kapnak itt mást, mint máshol?

– Ahány ember, annyiféle a probléma és a hatékony problémamegoldás. A gyógyulásnak különböző útjai lehetnek, ki-ki eldöntheti, hogy számára melyik a testhezálló, szimpatikus, működőképes. Én ezt kínálom: egy korszerű, mély és gyors módszert. Az emberekkel való foglalkozást mindig a hivatásomnak tekintettem. Buda László hasonlatával élve most olyasmit csinálok, mint az a búvár, aki, ha a folyón leúsztatott fák elakadnak, alámerül, és eltávolítja azt az egy-két rönköt, amelyik gátolja a továbbhaladást. Ennek a terápiának a lényege a lelkek folyóján történő szakavatott búvárkodás.



Hitoktatóként is dolgozott

Weiszné Szabó Magdolna 1963-ban született Székelyföldön, Csíkszentmártonban. Házasságkötése révén került Magyarországra 1987-ben, férjével Mözsön él, három felnőtt gyermekük van. Alapképzettsége laboráns, abban a szakmában négy évet dolgozott, aztán tanítani kezdett, képesítés nélkül.



Átkerülve Tolnára (később költöztek Mözsre), szociális munkás diplomát szerzett, és több képzést elvégzett: grafológia, krízisintervenció, szomatodráma. Ultrarövid terápiás konzulensi végzettsége is van. Egy darabig lelkisegély-szolgálatos, illetve hitoktatói tevékenységet folytatott, majd az Újra Dolgozni Tolnában program munkatársa lett. Ezt a szolgáltatást 2005-től máig, egyesületi formában működteti kollégáival. A munka világába való visszailleszkedést segítik, a gyeses anyukáktól a rabokig sok mindenkinek.



A közelmúltban a lelki segítségnyújtás egy új módjával, az Ultrarövid Terápiával kezdett foglalkozni. Ez másfajta munka. Nem csoportos képzés, átképzés, felkészítés történik, hanem egyedi, személyes konzultáció az érintettekkel.