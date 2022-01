Potápi Árpád János emlékeztetett, január 3-án 14 felhívással megjelentek a Magyar falu program idei első kiírásai, ahol a korábbi népszerű felhívások mellett új célok megvalósítására is lehet támogatást nyerni. Idén 70 milliárd forintból valósulhatnak meg a kistelepülési beruházások. Az államtitkár hangsúlyozta, akárcsak az eddigiekben, most is segíti a települések céljainak megvalósítását.