Az ő jelmondatuk volt: Hűség Istenhez, hűség a magyar hazához, hűség a népiséghez – ezt már Potápi Árpád János mondta el beszédében. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a bonyhádi-dombóvári térség országgyűlési képviselője arról is szólt, hogy a kitelepítés igazságtalanságát a kollektív bűnösség kimondásán túl abban is megragadhatjuk, hogy ennek a mozgalomnak a tagjait is elűzték otthonaikból. Azokat is a bűnösök közé sorolták, akik védték az otthonukat, közösségük becsületét és Magyarország érdekeit is. A németeket ért első csapás a málenkij robot volt. A Vörös Hadsereg a 2. és 3. Ukrán Fronttal megérkezett Magyarországra, és válogatás nélkül vitték el a németeket munkaszolgálatra. Nem érdekelte a szovjeteket, hogy ki, milyen szerepben harcolt, akinek németes neve volt azt vitték, és ha belőlük nem találtak eleget, akkor a magyarokat is. A későbbi kitelepítések Bonyhádon mintegy 2000 embert sújtottak. Az egész folyamat lezárásáig a Dél-Dunántúlon közel 70.000 ember napjai teltek létbizonytalanságban. A magyarországi németek elszenvedték a menekülést, a munkaszolgálatot, a vagyonelkobzást és a kitelepítéseket, sőt ennél többet is. Dicsőség azoknak, akiket letiportak ugyan, de mégsem vesztek el – emelte ki Potápi Árpád János.