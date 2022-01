A honlap egyik legmarkánsabb újdonsága, hogy a teljes tartalomból átnavigálhatunk a magánszemélyeknek szóló nézetre, ami szűkíti a több tízezres állományt a legtöbbeket érintő információkra és nyomtatványokra.



Az oldal felső egyharmadának közepén található a keresőmező, ami a több ezer betáplált keresőszón túl megjegyzi és képes betölteni korábbi, látogatói keresőszavakat is.



A középső sávban a kiemelt témák gyűjtőrovatai kaptak helyet a fotókkal megjelenített csempéken. Ezek az adóéven belüli aktualitásoknak vagy a sokakat érintő újdonságok megjelenésének megfelelően időről időre cserélődnek.



A főoldalon lefelé haladva további ajánlott oldalak linkjéhez érkezünk, majd lejjebb görgetve találjuk a hírfolyamot, amelyből értesülhetünk a legfrissebb tájékoztatók megjelenéséről, az új nyomtatványok és egyéb tartalmak publikálásáról. A főoldalt a gyakori kérdések, az álláspályázatok és a NAV-kiadványok zárják. A jobboldali függőleges sáv ad helyet a fontos információknak, az üzemanyagáraknak, az adónaptárnak, a jegybanki alapkamatnak és a hírlevélre is itt lehet feliratkozni.



A myNAV egy személyes felület összeállítására szolgál. Kiválaszthatók azok a rovatok, amelyek az egyén érdeklődési körébe tartoznak, így a teljes tartalom automatikusan szűrve jelenik meg, ha a főoldalról bejelentkezünk a saját magunk összeállította felületre.



Ugyancsak megszűrhető a hírfolyam, ami biztosítja, hogy az egyén számára indifferens hírek ne foglalják a helyet. A hosszú távon érdekes információk megtarthatók, miként a gyakran használt nyomtatványok is. Beállíthatók a rendszeresen érkező hírlevél favorizált kategóriái. Továbbá itt módosítható az eredetileg megadott, de már nem aktuális e-mail-cím, a felhasználónév és a jelszó is.



A megújult oldalra először látogatók érdeklődését egy videóklip is hivatott felkelteni, ami ízelítőt ad a bővített, gazdag tartalomból.