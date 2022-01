60 ÉVE több új beruházással kezdte az 1962-es esztendőt a dalmandi Béke Termelőszövetkezet. „Vásároltak például egy K-25-ös Zetort, egy Utos-45-ös traktort és járvasilózót is. Ezenkívül felépítettek két 120 férőhelyes sertéshizlaldát és öt holddal növelték a halastavak területét.”



60 ÉVE jelentős forgalmat bonyolított le a frissen megnyílt dunaföldvári vendéglátóipari kombinát. „A vendégek máris megkedvelték az új létesítményt (...), az étteremben és cukrászdában mintegy 10 000 ember fordult meg.”



60 ÉVE a Paksi Háziipari Szövetkezet több tagja a gobelinkészítést tanulta. „Ezek a nagy munkaigényű keresett cikkek igen kelendőek a nyugati országokban, exportálásuk jelentős devizabevételt biztosít a népgazdaságnak.”



50 ÉVE a nagyon keresett konyhabútorok gyártásával foglalkozott nagydorogi Új Barázda Tsz asztalos melléküzemága. „A tsz bútorai az ország minden tájára eljutnak a Bútorértékesítő Vállalat által.”



50 ÉVE „csaknem tízezren nézték meg a szekszárdi múzeumnak a gemenci erdőséget bemutató fotókiállítását a paksi járási könyvtárban. A kiállítás másfél hónapig tartott nyitva.”



35 ÉVE „szerencsésen kezdődött a Tolna megyei lottózóknak az év. Az 1. heti lottónyereményként egy szerencsés nyertesnek 468 ezer forintot fizetnek ki, egy másik 468 ezer forintos lottónyeremény kifizetésére előreláthatóan január 16-án kerül sor.”



35 ÉVE a Tolna Megyei Ruhaipari Szövetkezet paksi központja 31 500 darab Dixi, Hella, Fantine, Hermes és Vila fantázia­névre hallgató modellre kapott megrendelést Franciaországból – írta az újság, hozzátéve, hogy „Az utolsó tétel a napokban hagyta el az országot és hamarosan már a francia lányok és asszonyok divatoznak bennük.”



35 ÉVE a megyében „szombaton este újból elkezdett esni a hó, s szinte megállás nélkül hullott vasárnap a déli órákig. A legnagyobb mennyiség a megye nyugati részén esett: Tamásiban és környékén 9-10 centiméternyi, Szekszárdon és környékén 6-8 centiméternyi.”



25 ÉVE „közel kétszáz ember gyűlt össze Szekszárdon, a Garay téren, amikor a Húsipari Rt. dolgozói megtartották a munkásgyűlésüket. Azért itt, a város központjában, mert a Húsipari Rt. új tulajdonosa, Günter Schlégel nem engedélyezte a gyár területén, sem a körülötte lévő parkolóban a munkásgyűlést. A térre a dolgozókon kívül eljöttek a város más üzemeiből is, hogy ezzel is kifejezzék szolidaritásukat a húsosok mellett.”



25 ÉVE „vonalkódos leolvasó rendszert vezettek be a szekszárdi Tartsay lakótelepen lévő 25. számú ABC-ben. A Dália Coop áruházlánchoz tartozó üzletet az elmúlt évben újította fel a tulajdonos, a Mecsek Fűszért. A korszerűsítés befejező része a vonalkódos rendszer bevezetése, digitális mérlegekkel és pénztárgépekkel.”



25 ÉVE „gimnáziumok és szakközépiskolák tanulóinak részvételével zajlott a paksi Vak Bottyán Gimnáziumban az Implom József Helyesírási Verseny regionális döntője. Az igen színvonalas vetélkedőn 17 középiskola egy-egy tanulója vett részt, két kategóriában zajlott a verseny, mégpedig a gimnáziumok és szakközépiskolák, valamint a szakmunkásképző intézetek kategóriájában.”