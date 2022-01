Az ünnepélyes aktuson dr. Horváth Kálmán, Tolna megye kormánymegbízottja elmondta, a kormányablakok a hajdani okmányirodák feladatait töltik be, de sokkal magasabb színvonalon. A fejlődés viszont itt is folyamatos. Amikor a modern kormányablakok kialakítása megkezdődött, még száz alatt volt az ott intézhető ügyek típusainak száma, napjainkban pedig ez már meghaladja az ezerkétszázat is.