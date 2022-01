A falugondnoki busz árának megnyerésével Decs önkormányzata immár a tizenhetedik sikeres pályázatát könyvelhette el a Magyar Falu Programon belül – ismertetett egy sokatmondó adatot Horváth István, aki azt is közölte: az infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó újabb helyi tervek ismeretében hamarosan Gyopáros Alpár kormánymegbízott is részese lesz a Decsen tartandó, a kiírt pályázatokra vonatkozó konzultációnak.

A falugondnoki kisbusz egyébként egy Volkswagen Trasporter Long típusú, 150 lóerős, turbó dízel, 9 személyes, kényelmes gépjármű, melynek ára 15 millió forint. Fontos tudnivaló, hogy kerekes székbe kényszerült személy is szállítható vele. Heberling Tibor elmondta, hogy jobbára az idős, szociálisan rászorult személyeket szállítják majd az autóval. Jelenleg továbbra is időszerű feladat az érintettek oltási helyszínére való eljuttatása. Zömében ezt a feladatot látta el a korábbi kisbusz is, amit Decs egy erdélyi civil szervezetnek, egy tánccsoportnak ajánlott fel.