Nehéz helyzetű családot ért tragédia

Mint Géczi László Balázs, a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének elnöke lapunknak elmondta, jó ideje ismerik és támogatják a nehéz körülmények között élő családot, akik eddig az egykori uradalmi parasztépületet bérelték, amely most lakhatatlanná vált. Megtudtuk, jelenleg az apuka és az anyuka alkalmi munkavállalók, egy tíz- és egy négyéves gyermekük van, akiket egyszerűen, de tisztességesen nevelnek. A nagypapa aktív kereső, a Dunai Vasműben dolgozik. Eddig is nehéz helyzetben voltak, de most mindenük, az a kevés is tönkrement a tűzben, nagyon fájdalmasan érintette őket a veszteség – jelezte a jótékonysági szervezet munkatársa. A gyors segítségnyújtásnak köszönhetően az alapvető felszereléseket, ruházatot, konyhai eszközöket, ágyneműket, valamint élelmiszereket sikerült beszerezni, egy helyi étterem hideg-meleg élelemmel segíti őket a nehéz napokban. Hosszabb távú támogatásukról folynak az egyeztetések.