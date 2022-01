– Nagy örömünkre ez a pályázat is a nyertesek között szerepel. A projekt keretében a községben ötvenegy ingatlanon kívánunk egyedi szennyvíztisztító kisberendezéseket telepíteni, melyek közül negyvenhat lakossági, öt pedig önkormányzati ingatlan. Beszerzünk egy szippantós tartálykocsit is, mellyel a keletkező kisebb mennyiségű iszapot szállítják majd el – mondta el Frei-Kovács Mónika, Kalaznó polgármestere.



A település több mint 123 millió forint támogatást nyert el a berendezések telepítésére, a beruházás összköltsége közel 130 millió forint. A közel hat és fél millió forintos különbözetet az ingatlanok tulajdonosai finanszírozzák, melyre az önkormányzat részletfizetési lehetőséget is ad.



– Ezek az egyedi berendezések a háztartásokból kikerülő szennyvizet tisztítják meg, amiből a földalatti szikkasztórendszerrel kerül be a talajba az így kezelt szennyvíz. Az összegyűjtött, megtisztított víz a későbbiekben további felhasználásra, akár öntözésre is alkalmas lehet – mondta el a polgármester.



A beruházás tervezett megvalósítási időszaka 2022. január 1-től 2023. június 30-ig tart, a kivitelezés valószínűleg már idén nyáron megkezdődik.