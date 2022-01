A nyugdíjkorhatár elérésekor 1995-ben csak papírforma szerint vonult nyugdíjba, de továbbra is aktívan dolgozott. Hosszú pályafutása során több százezer beteget vizsgált, és látott el. Sokrétű szakmai tapasztalatát, gyakorlati és elméleti tudását készséggel adta át a fiatal, szakvizsgára készülő orvosoknak, ugyanakkor az asszisztensképzésben is nagy szerepet vállalt. Sok orvos és szakdolgozó kolléga tanulta meg tőle a radiológiai szakma alapjait, miközben ő is folyamatosan képezte magát. Műszaki érdeklődése hozzásegítette, hogy pályája első időszakában kisebb technikai hibák esetén a röntgengépeket, filmelőhívó automatákat is meg tudta javítani. Később, idősödő kora ellenére is lépést tartott a felgyorsult radiológiai, technikai és informatikai fejlődéssel, a digitális képalkotás kihívásaival.