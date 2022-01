Dr. Papp Zoltán, Tolna megyei háziorvosi kollegiális vezető elmondta, azok a 18 év felettiek, akik már megkapták a második oltást, és azóta elmúlt négy hónap, a harmadik oltással megerősíthetik ellenálló képességüket. Akik pedig már azt is legalább négy hónappal ezelőtt megkapták, a biztonság kedvéért kérhetik a negyediket is. Akik az egydózisú Janssen-oltást kapták, aztán beadatták az ismétlő oltást is, majd azóta eltelt legalább négy hónap, ők is kérhetik az újabb oltást, amely persze esetükben nem negyedik, csak harmadik lesz.