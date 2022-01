Új főcímmel és megújult arculattal folytatódik a Tolna megyei ízutazás 2022-ben. A Gasztromegye című főzőshow legutóbbi adása pénteken, a szokott időben került fel a közösségi oldalra. Mi csupán egy kedvcsináló bejegyzést mutatunk a kalaznói epizódhoz, melyet teljes egészében IDE kattintva lehet megtekinteni.

Az örökmozgó szekszárdi modell, műsorvezető és influenszer, Budavári Fülöp Instagram-profilja alapján az új esztendő első hetében sem tétlenkedett. Több bejegyzése is nagyot ment a napokban. Például az alábbi fotó...

...vagy ez a pénteki poszt, amikor is egy budapesti japán étteremből jelentkezett be. De azt is megmutatta egy ötletes videó formájában, miképp készülődött az estére. (A kis jobbra mutató nyíllal Ön is megnézheti!)

Január 3-án immár a negyedik évada indult el a TV2 Exatlon Hungary című, nagy sikerű extrémsport vetélkedőjének. A magyarkeszi Török Lívia, az előző széria egyik kihívója nosztalgiázó poszttal és tíz képből álló fotógyűjteménnyel emlékezett vissza a versenyre.

Potápi Árpád János országgyűlési képviselő, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, mint írja, a világ egyik legszebb helyén járt. Háttérben a Madarasi-Hargita, a Hargita-hegység és Székelyföld legmagasabb hegycsúcsa.