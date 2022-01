A múlt év utolsó képviselő-testületi üléseiről adott beszámolót a kisszékelyi önkormányzat a helyi lapban. A közmunkával kapcsolatban elhangzott az egyik megbeszélésen, hogy maradt a létszámhiány. A pályázatokról is szó esett: a Lázár Ervin-háznál elkészült a tető. Az óvodánál a padlást leszigetelték. A beszerelt új kazán működik, a vizesblokk kialakításán dolgoznak. A hivatali épület tetőfelújítása is elkezdődött, a szennyvízprojekt zárása folyamatban van. Tárgyalták a falugondnok beszámolóját is.



Egy másik ülésen a mezőgazdasági termelés eredményeiről hangzott el tájékoztató. A polgármester elmondta, hogy a termelés eredményei a konyhán felhasznált zöldségfélékből, a raktárra készített savanyúságokból, lekvárokból, az árusításból tevődik össze. A múlt évben az árusításból származó bevétel kevesebb lett az előző évekhez képest.