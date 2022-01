A tavalyi nyár nagyon jól sikerült, bár mi is azt tapasztaltuk, hogy többen utaztak belföldre, mint külföldre – összegezte a tavalyi év benyomásait Csillagné Szintai Zsuzsanna, a szekszárdi székhelyű Analit utazási iroda ügyvezetője, aki szerint belföldön a vidéki szállodák és magánszálláshelyek voltak a legnépszerűbbek, ahol a családok és baráti társaságok kicsit szeparáltabban tudtak pihenni.



Családi vállalkozásban maguk is foglalkoznak szállás­adással, vendéglátással és az elmúlt hónapokban úgy érezték, könnyebben megmozdultak az emberek. Gyakran találkoztak olyanokkal, akik – csak hogy kiszakadjanak a napi mókuskerékből – akár egy jó ebéd­ért eljöttek hozzájuk, Szálkára a fővárosból vagy az ország másik végéből.



Tapasztalatai szerint irodájuknál a korábbiakhoz mérten, a korlátozások ellenére is nőtt a külföldi utazások aránya. Nyáron népszerű célpont volt Törökország, Spanyolország, Egyiptom, de várakozáson felüli volt a foglalások száma Görögországba is. Ezek mind járványügyileg biztonságos helyek voltak, ám a Covid-helyzet miatt a légitársaságok csökkentették a járatszámokat, ezért nem volt egyszerű a foglalás – számolt be az utazásszervező.



Mint megtudtuk, már rengeteg idei ajánlatkérés futott be hozzájuk, a külföldi célpontok közül a téli időszakban a Maldív-szigetek, Mexikó, azon belül Cancún, Dominika és Zanzibár a felkapott. A vírushelyzet miatt – bár a korábban megszokott módon elindultak a kedvezményes előfoglalások – az utazni vágyók többsége nem gondolkodik még ennyire előre, az áprilisig szóló utakat nézegetik.



Közülük sokan keresik Mauritiust és a Seychelles-szigeteket. Nem ismerve a következő hónapokban hogyan alakul a Covid-helyzet, az ügyvezető szerint jelenleg oda és akkor kell utazni, ahova és amikor lehet. Éppen a korlátozások miatt különösen érezhető, hogy az emberek ki vannak éhezve az új élményekre, kikapcsolódásra, amit az utazás maradéktalanul megad: a család minden tagja kicserélődve, feltöltődve tér haza ilyenkor – hangsúlyozta.



Míg a belföldi utakkal kapcsolatban megfigyelhető, hogy megnőtt a saját kezűleg intézett online foglalások száma, a külföldi pihenések szervezésénél egyre inkább az utazási irodákra támaszkodnak.



– A világjárvány miatt ugyanis naponta, országonként változhatnak a szabályok, amit egyénileg elég nehéz követni, mi mindezekről tájékoztatjuk utasainkat – jelezte Csillagné Szintai Zsuzsanna.



– A legfontosabb szabály, hogy szinte mindegyik országba az online regisztrációkor kapott QR-kóddal lehet belépni, enélkül a repülőre sem igen engednek fel senkit. Sokfelé kérik az oltásról szóló igazolást, oda csak az uniós oltási igazolvánnyal indulhatunk el, emellett egyre több országban friss PCR-teszttel is kell rendelkeznie az utasoknak.



Az Analit ügyvezetője szerint nem csak emiatt hasznos az irodával szervezett utazást igénybe venni: az utazásszervező biztosítóval kötött szerződésének értelmében amennyiben valakinek az indulás előtti pozitív PCR-tesztje miatt hiúsulna meg az útja, a teljes összeget visszatérítik számára.



A járvány előtti forgalom már visszaépült

Kihívásokkal teli év volt a 2021-es, az év felében a járványhelyzet miatt szinte zárva volt az ország, ennek ellenére minden idők legjobb nyarát zárta a hazai turizmus. Belföldön jellemzően nem a zsúfolt helyek, hanem a nyugodt kikapcsolódást biztosító kisebb szállodák, panziók voltak a legnépszerűbbek, őszre vidéken már a járvány előtti forgalom is visszaépült – mondta az elmúlt évre visszatekintve Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese.



Az év egészét nézve közel 10 millió vendég csaknem 29 millió éjszakát töltött el a magyarországi szálláshelyeken, ami 20, illetve 25 százalékos növekedés 2020-hoz képest. A szálláshelyek bevétele tavaly 22,5 százalékos emelkedéssel meghaladta a 360 milliárd forintot, a vendéglátásból származó bevételek pedig 36 százalékkal nőttek, több mint 970 milliárd forintra, Szép-kártyával pedig több mint 55 százalékkal költöttek többet tavaly, mint az azt megelőző évben.