Legtöbben ez utóbbit kérték, de volt, aki most szánta rá magát az elsőre. Napi átlagban 50–60, tehát a hétvégi akciók során (csütörtök és péntek délután kettőtől, szombaton pedig délelőtt tíztől este hatig) 150–200 vakcinát adtak be. A város hat háziorvosa felváltva dolgozott. Emellett Bogyiszlón és Faddon is tart egy-egy oltási hétvégét januárban a helyi orvos. Az adatokat a járási hivatalban összesítik. Az oltópontok a nem helyi lakosok előtt is nyitottak. Tolnára is érkeztek néhányan más településekről. Ottjártunkkor dr. Salamon Tímea és dr. Juhász László dolgozott a városi oltóponton. Mint mondták: nincs sok láblógatás, szinte folyamatosan érkeznek a páciensek. A jelenleg hatályos rendelkezés szerint az oltási hétvégék február közepéig folytatódnak.