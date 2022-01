A polgármester elmondta, a Kálvária utca egy gyűjtőút, amely a Malom-hegyről és az Öreg-hegyről – ahol nagyon sokan laknak – vezeti le a forgalmat a Bezerédj-általános iskolához, a fő utcára, a városközpontba. Közel harminc éve aszfaltozták le utoljára, nagyon rossz állapotban van a burkolata, és az ivóvízvezeték is. A munkák során megtörténik a vízvezeték cseréje, az útszerkezet, a szegélyek és az aszfaltburkolat helyreállítása, a járdák és a szükséges kapubeállók térkövezése. A felújítás érinti majd a temető melletti parkolót is, amely 1993-as kialakítása óta nem lett felújítva – derült ki.



A 330 méter hosszú Gábor Áron utcát az 1980-as években alakították ki, betonlapokból álló burkolata mára tönkrement, elodázhatatlanná vált a felújítása – hangsúlyozta Szabó Péter, hozzátette, a felújítás folyamán az utca kétrétegű aszfaltburkolatot, a járdák térkőburkolatot kapnak, és megtörténik a szegélyek helyreállítása is.



A Kápolna utcának a – közelmúltban szintén kormányzati pénzből, közel egymilliárd forintból korszerűsített – bölcsőde előtti, a körforgalom és a Zsíros köz kereszteződéséig tartó része újul meg. A városvezető úgy fogalmazott, már korábban is rossz állapotban volt az utca ezen szakasza, a felújítás pedig még inkább igénybe vette. A járda betonfelülete elkopott, repedezett, ezáltal balesetveszélyessé vált, ezért itt is elengedhetetlen a felújítás – összegezte. A mostani forrásból helyreállítják az úttest szerkezetét, új aszfaltréteget kap, emellett megtörténik a bölcsőde felőli járdaszakasz felújítása is. A polgármester arról tájékoztatott, hogy a beruházásra hamarosan kiírják a közbeszerzési eljárást, amelyet követően a nyertes kivitelező várhatóan márciusban, áprilisban megkezdheti a munkákat.