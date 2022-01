Az értékeket a stáb is lencsevégre kapta – gyönyörű felvételek készültek a téli látképről, de közelebbről is megvizsgálták, kik munkálkodnak a városban. Fafaragász, borász egyaránt helyet kapott a műsorban. Müller János asztalos műhelyében mutatta be munkáit, s leszögezte: már gyerekkorában is szeretett faragni, ami a mai napig töretlen. A település és a Tolnai borvidék életében is meghatározó szerepet játszanak Simigh János borai. A borász mesélt kiváló talajadottságokról és fekvésről, valamint a pincészet sikereiről. A szortiment tizenkét fajtából áll, amiben fehér, rozé és vörös is szerepel. Ezeknek a tételeknek köszönhetik nem csupán országos, hanem nemzetközi sikereiket is.