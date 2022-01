Bő fél hónapja az árusoknál glédában álltak a fenyőfák, kerestük ízlésünknek, pénztárcánknak megfelelőt. Január hatodikán, Vízkereszt napján hivatalosan is véget ért a karácsonyi ünnepkör, elérkezett a karácsonyfa lebontásának ideje.



Megyeszerte elindulnak az Alisca Terra NKft. járatai, hogy begyűjtsék az örökzöldeket. A cég arról is tájékoztatott, hogy Szekszárdon – ugyanúgy, mint eddig –, ebben a hónapban két zöldszállítást szerveztek. Mindkettő a fenyőfák összegyűjtését szolgálja: az első jövő hét hétfőn, január tizedikén várható, a következő huszonnegyedikén, szintén hétfői napon. A fenyőket illetően jó lenne, ha a lakók a szállítás előtti napon helyeznék ki őket – a díszektől és a talptól gondosan megfosztva –, hogy ne éktelenkedjenek az utcán napokon át.



A cég a tűleveleit hullató fákból forgácsot, abból pedig komposztot készít, így az ünnep dísze visszakerül a természet körforgásába. A komposztot egyébként meg lehet vásárolni, de felhasználja azt az Alisca Terra is, egyebek közt a hajdani Keselyűsi úti szeméttelep rekultivációjára, rendbetételére.



A szolgáltató a megye félszáz településről szállítja el folyamatosan a hulladékot, s a hulladéktárolók mellé rakott fenyőfákat nem mindenütt ezen a két napon viszik el. Hogy melyik településen mikor mennek érte, azt a www.aliscaterra.hu internetes oldalon lehet meglelni. Az időpontokat a szállítási naptárukban is meghirdették, megjelölték. A naptárat év elején küldték ki az ügyfeleknek.