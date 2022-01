Hófúvások idején a hóeltakarítási munkák szó szerint szélmalomharcot jelentenek a közútkezelő szakembereinek, mivel az erős szél folyamatosan visszahordhatja a letakarított havat is a burkolatra. Ráadásul már 30–40 km/órás széllökések felett a hófogó rácsok is csak kisebb mértékben tudják tompítani a hóátfúvás kialakulását, mivel az erős szél nyomán azok is megtelnek hóval, ezért a friss havat is át tudja fújni rajtuk egy-egy erősebb széllökés. Így a burkolaton a hóeltakarítás után is szinte rögtön újra havas lehet a burkolat, mindaddig, amíg a szél nem áll el vagy nem mérséklődik.