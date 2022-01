– Belülről és kívülről is állvány övezi az épületet, a helyszíni és a műhelymunkák párhuzamosan zajlanak – összegezte kérdésünkre Szász Gábor. A beruházás generáltervezője és a kivitelezésben is szerepet vállaló építészmérnök kifejtette, a felújítás során – többek között – az alábbiak valósulnak meg: ólomüveg-restaurálás, faanyag-védelem, farestaurálási munkák, tartószerkezeti megerősítés, utólagos talajnedvesség elleni szigetelés, díszítőfestés és festésrestaurálás, kertészet, bádogozás, a Zsolnay-pirogránit elemek újragyártása, elhelyezése, meglévő, megőrzött elemek restaurálás utáni elhelyezése, impregnálás, tereprendezés, partfal-stabilizálás, állványozási és térállványozási munkák. Ezek közül van, ami már befejeződött: például az utólagos vízszigetelés, a támfalépítés, az épület összefogása, vagy éppen a tájidegen, a mauzóleumra is veszélyt jelentő fák kivágása.



– Tekintettel az időjárásra, vannak olyan munkafolyamatok, amelyek a restaurátorok műhelyeiben zajlanak jelenleg is. Ilyen a rézlemez fedéshez illeszkedő díszek, szellőzők elkészítése, az épületen belül talált padok, illetve a fa bejárati ajtó helyrehozatala. És ugyancsak aprólékos munkát jelent a sok kicsi mozaikból végül egy egészet alkotó ólomüveg-restaurálás, ami tízezres darabszámban mérhető – világított rá a tervező. Megjegyezte, ugyanilyen körülményes lesz majd a díszítőfestés is, hiszen ott is négyzetcentiméterenként kell felvinni a felületre a megfelelő formát.



A mauzóleum környezetében található növényzetre visszautalva Szász Gábor azt mondta, a lombhullató közeg megóvása a cél. A növényzet pótlásakor is ezt tartják szem előtt. Első körben eltávolították a tájidegen, a beteg, vagy az uralkodó lombhullató fajták alá szorult növényzetet. Azt is megtudtuk tőle, hogy a kertészeti rendezés mellett – amelynek előkészítésében helyi civil szakértők is részt vettek – ugyancsak a beruházás részét képezi a Perczel-családhoz kapcsolódó kilenc darab sír felújítása. Ezek a munkálatok az időjárás függvényében, várhatóan kora tavasszal kezdődhetnek.



Az 1905 és 1907 között épült neogótikus Ermel-Vojnits Erzsébet sírkápolna, illetve mauzóleum a bonyhádi Kálvária-dombon lévő barokk kápolnával egy vonalban található. Az építész Aigner Sándor volt. Az építmény csúcsíves kaput foglal magába, amelynek ívmezejébe a Vojnits család címerét helyezték. Négyzetes alaprajzú a hajója, a szentélye félkörívesen záródik. A hajó fölé nyolcszögletű torony magasodik. A toronyban kolostorboltozat található. A homlokzatot Zsolnay-pirogránit díszíti. Berendezése és ablakainak ólomüveg betétei egykorúak az épülettel.



A mauzóleum rangját emeli, hogy a kápolna előtt sorakoznak a történelmi Perczel család tagjainak síremlékei, így a 19. század utolsó esztendejében elhunyt Perczel Mór 1848-as honvédtábornoké is. Vojnits Barnabás szabadkai földbirtokos és Perczel Etelka 1833-ban kötött házasságának egyetlen leánygyermeke volt az 1903-ban elhunyt Ermel-Vojnits Erzsébet.

Nem várt fordulat is bekövetkezett– Az épületbe lépve azt tapasztaltuk, hogy a sír fedlapja sérült állapotban van, így fel kellett törni a betont – számolt be Szász Gábor. – Akkor láttuk, hogy nem csak Ermel-Vojnits Erzsébet és férjének sírja van a kriptában, hanem egy máig ismeretlen emberé is. Több szakembertől is kértünk már segítséget, de a kiléte továbbra sem tisztázott – emelte ki.



Mint arról már beszámoltunk: 2021 szeptemberében jelentette be Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere, hogy a magyar kormány 198 millió forintot biztosít a városnak a beruházáshoz. „Folytatva a Perczel-örökség megóvását egy turisztikai és identitáserősítő célú tanösvény kialakítását tervezzük, amelyben – reményeink szerint – központi szerepet kap az Ermel-Vojnits Mauzóleum és a sírkert” – nyilatkozta akkor a város vezetője.