Sikeres pályázat esetén a beruházás önerőt nem igényelne. Mivel Tolna közigazgatási területét is érinti a projekt, szükség volt a két szomszédos önkormányzat együttműködési megállapodásának megkötésére is. Ha sikeres lesz a pályázat, a kerékpárutat legkésőbb 2026 nyaráig meg kell építeni.



A két helység központja közötti távolság bő 5 kilométer, ebből is adódóan viszonylag szoros a kapcsolat a két település között, egyebek mellett közös önkormányzati hivatallal működnek. A tavasztól őszig tartó időszakban Fácánkertről Tolnára sokan járnak kerékpárral dolgozni, hétvégén bevásárolni.



A két település között nemrég felújították a közutat is, így gyorsabbá vált az autós forgalom, ami viszont a bicikliseknek némileg nagyobb veszélyt jelent. A kerékpárút révén biztonságosabbá válna a közlekedés.