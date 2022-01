Talán a járványnak is köszönhető, hogy az akácméz kilós átlagára több mint 60 százalékkal emelkedett az elmúlt két évben. Nem csoda hát, hogy sokak kedvenc csemegéje most abszolút a mézhamisítók célkeresztjében van, akik óriási hasznot remélnek abból, ha nem igazit adnak el akácméznek. Lévén, hogy a termék most nagyon drága. A múlt év végén bombaként robbant a hír, hogy a hatóság szakemberei ismét nagy mennyiségben találtak hamis mézeket a magyar áruházak polcain.