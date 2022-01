Úgy látszott, hogy kileheli a lelkét a járvány negyedik hullámát okozó delta vírus, de nem így történt. Karácsonykor, szilveszterkor, újévkor teszteltünk, és a tesztek többsége pozitív lett – írta naplójában dr. Kovács Klára, bátaszéki háziorvos. – Ünnep- és munkanapokra egyaránt 5-5 koronavírusra pozitív minta esett. Egyébként a segítségkérők csak a jéghegy csúcsát képezik. A bujkáló koronások jelentősen többen vannak, mint a diagnosztizáltak.



Karácsony előtt a disznóvágások alakultak gócponttá. Fiatalok jó hangulatú Covid-partikon adták tovább a kórokozót. A fertőzöttek többsége oltatlan, de a betegek között még háromszor oltottat is találtam. Két egészségügyi dolgozó is elkapta, egyikük csak náthás volt, a másiknak egy alkalommal magas láza volt és hányt is. „Csak” ennyi volt a panasza. Azt ígértük, hogy az oltottak is megbetegsznek, de enyhe lefolyású lesz a betegségük. Nálunk ez eddig bejött, és remélem, hogy így is marad. Minden koronásnak a lelkére kötöm, ha romlik az állapota, akkor újra kérjen segítséget, telefonáljon.



– A már diagnosztizált koronások többsége a kínzó éjjeli köhögés és hátfájás miatt hív fel. A köhögéskor fokozódó mellkasi fájdalom nem azonos a fulladással. Légzésszámot számoltatok, lázra, a mobilitásra és a súlyvesztésre kérdezek rá. Természetesen a koronavírustól szenvedőknél bármelyik heveny belgyógyászati, sebészeti, ideggyógyászati betegség is kialakulhat. A pozitív teszttel rendelkezőknek van egy csoportja, ők úgy döntenek, hogy eltitkolják a betegségüket, jó esetben otthon meghúzzák magukat és újra bíznak az immunrendszerükben, ami egyébként egyszer már cserben hagyta őket, mert megbetegedtek. Ők az örök optimisták, húsz százalék olyan állapotba kerül, hogy a segítségkérés mellett dönt.



Elhúzódó láz, hátfájás, erős köhögés, nagy fogyás és gyengeség, hasmenés és fulladás, valamint ezek kombinációi miatt megkésve, de eljönnek hozzánk. A betegség ötödik napja körül kerülnek olyan állapotba, hogy a fulladás miatt mégis orvosi segítséget kérnek. A terhelésre megjelenő fulladást, az alacsony véroxigén-szintet tüdőgyulladás okozza, azt pedig érdemes kórházban kezelni, mert a terjedőben levő „népi gyógymód” nem mindig elégséges. „Hasra fektettem és kimasszíroztam belőle a Covidot.” Egyszer-egyszer lehet rossz döntést hozni, de ha ismételten téved a család a beteg kárára, akkor komoly következményei lesznek a mulasztásnak.



– Sajnos többszörös koronavírusos sikertelen újjáélesztés és halottszemle is volt az ünnepek között. A segítségkérés megítélését ne hagyják az oxigénhiány miatt megváltozott gondolkodású betegre. Tessék már elhinni, hogy lehet gyógyítani a koronavírus betegséget, nem egyedül kell leküzdeni a vírust. Van otthon szedhető gyógyszeres terápia és van egynapos antitest terápia, amit a magas kockázati besorolású betegek esetén a háziorvos megszervez már akkor, amikor még jó az állapota.



– Jól öltözött, tiszta, ápolt páciens lép a rendelőbe, most költözött a városba. Régóta idős betegeket ápol külföldön. Igazolást kér arról, hogy nem kaphat védőoltást és oltatlanul ápolhat. Hosszan magyarázza, hogy mi mindenre allergiás, beleértve a szagokat is. Semmiről sincs papírja. Kértem, hogy nevezze meg az előző háziorvosát, felveszem vele a kapcsolatot és utánajárok az olthatóságának. Nagyon ritka a védőoltás allergia, alig fordul elő és szerencsére jól reagál a kezelésre. Gyanúja esetén vénabiztosítás mellett, hosszabb megfigyelési idővel, intézményi háttérrel szükséges a védőoltást beadni. A története átlátszó volt. Egyébként ma kétféle oltásból választhat, és január elejére megjön a védettségi kártya. „Még gondolkodom az oltáson. Maga szerint tényleg van vírus?”



A szomszéd helyiségben a szófoszlányokból az asszisztens összerakta a történetet, idegesen berontott. Elég volt! Két éve a koronavírusról szól az élet, és még van olyan ember, aki kételkedik a vírus létezésében? Ez csak úgy fordulhat elő, hogy ön is azok közé tartozik, akik nem tudták elvégezni a nyolc osztályt, de most úgy érzik, hogy döntés elé állította az élet, és már mindenhez értenek. Tele a váró, még az udvaron is állnak a betegek. Többen rosszul vannak. Elég volt az értelmetlen kérdésekből, majd akkor jöjjön vissza, ha oltást kér.”



– Ünnep utáni reggelen, szólt a telefon. Egy hozzátartozó izgatottan mondta, hogy a feleségének sztrókja van, mert nem tud beszélni. Mentőt hívtunk a betegnek. A nap végén az elektronikus térben utánanéztünk a történteknek. Nagy volt a meglepetés, 69 százalékos véroxigén miatt nem tudott beszélni. Kétoldali vírusos tüdőgyulladás miatt alakult ki a beszédzavara. Sajnos oltatlan. Családtagjai az ünnepek előtt már covidosok voltak, ők könnyen átvészelték a fertőzést. Eszükbe se jutott, hogy a mama elkapta a kórt, pedig igen logikus, mert a delta variáns családon belül mindenkit megbetegít.

Megbánta, hogy nem adatta beMostanában többször gondolom, hogy káprázik a szemem, amikor azt látom, hogy a koronások jönnek szembe az utcán, vagy előttem állnak sorban a pénztárnál – mondta dr. Kovács Klára háziorvos. – Jellemzően oltottak, enyhe esetek, de attól fertőzni tudnak még. Vonalas telefonon keresett egy covidos, mivel éppen vizsgáltam, mondtam, hogy visszahívom. Visszahívtam, a párja vette fel, mert elment bevásárolni és még a patikába is bement. Miért nem fegyelmezettebbek a betegek? Miért mennek a saját fejük után?



Pedig a vírus nem játék. Idézet egy gyógyult koronástól:„nem sima vírusfertőzésem volt, hanem mindenféle tünetem, izomgörcsök, levertség, ingerköhögés, véres vizelet. Úgy éreztem, hogy a szívem szakad ki a köhögéstől, fájt a torkom, meggyepálódtak a hangszalagjaim. Éjjeli köhögés, alvászavar, fejfájásom volt, a szemgödröm fájt, szédültem, alig tudtam megfordulni az ágyban. Már bánom, hogy nem vettem fel az oltást.”