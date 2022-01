Mint azt dr. Pesthy Gergely ügyvéd elmondta, ez a valaki a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szerint közút kezelője lehet, akinek a kötelezettsége az utakat biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban tartani. A közút kezelője, ha észleli a hibát, például a kátyút az úton, köteles azt kijavítani. Ha ez nyomban nem lehetséges, akkor a közlekedőket figyelmeztetnie kell a veszélyre, például tábla kihelyezésével.





A fent említett törvény kötelezi a közút kezelőjét arra, hogy ha a kötelezettségét megszegi – tehát a kátyút nem javítja ki, vagy nem figyelmezteti a veszélyre a közlekedőket-, akkor az okozott kárt meg kell térítenie. Ahhoz, hogy az autós jogosult legyen a kártérítésre, szükséges az is, hogy ő maga is betartsa a szabályokat.





A kártérítési igényt a közút kezelőjéhez kell írásban bejelenteni, a meglevő bizonyítékokat, fotókat, jegyzőkönyveket, javítási kalkulációkat csatolni. A közút kezelője ezt követően megvizsgálja az ügy körülményeit, és dönt az igény kifizetéséről, vagy elutasítja azt.





A közút kezelőjének a konkrétabb feladatait, aminek egy ilyen kátyúkáros ügyben is jelentősége van, más rendelet is szabályozza. Egy ilyen kártérítési ügy kimenetelét laikusként sokszor nehéz megbecsülni, ezért célszerű ehhez értő szakemberrel konzultálni, hogy egy esetleges elutasító álláspont esetén továbblépjen-e az autós.