Érezte, hogy rejtélyes dologra bukkant, ezért megkérte Bencze Kornélt, hogy segítsen neki. Bencze Kornél a Simontornyai Várnap szervezőjeként, a török kor, a 16. század ismerőjeként, a város múltjának, hagyományainak őrzőjeként szemlélte meg a területet.



Így emlékezett az akkor történtekre: – Gárdonyi Róberttel együtt kezdtünk ásni, és egy korsó végét kezdtük megtalálni. A korsó sérülése miatt ezüstpénzek kerültek a felszínre. Látva a lelet komolyságát úgy döntöttünk, nem folytatjuk tovább az ásást, ezt inkább rábízzuk a szakemberekre. Megkerestük a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeumot, végül a régészeik fejezték be a 16. századi éremlelet feltárását – mondta Bencze Kornél, hozzátéve, múlt év decemberében kaptak jutalmat Gárdonyi Róberttel. Ő úgy érezte, hogy ezzel megyei szinten is elismerték a munkáját.



A Wosinsky Mór Megyei Múzeum beszámolója szerint Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi helyettes Államtitkárságának vezetője a régészeti örökség megmentése érdekében végzett önkéntes munkájáért és jogkövető magatartásáért részesítette a két simontornyai lakost megtalálói jutalomban.



Az éremlelet értékének becslését Tóth Csaba, a Magyar Nemzeti Múzeum numizmata szakértője végezte el. A lelet becsült anyagi értéke: 12 millió 794 ezer forint.



– Szerintem szerencsés, ha az ember életében egyszer ilyen történik, ez egy hatalmas élmény, hogy egyáltalán hozzáérhettem ehhez a kincshez. Jelenleg a simontornyai várban van kiállítva a lelet már egy hónapja, vándorkiállítás részeként. Régészeti örökség, amely mellé kitették a feltárás során készült fotókat, illetve a korhoz illő képek is szerepelnek a kiállításban a csapatunkról. Úgy érzem, tényleg egy nagyon sikeres projektben vehettem részt – tette hozzá Bencze Kornél.



K. Németh András középkoros és kora újkoros régész tárta fel a simontornyai leletet. A szakember elmondta, hogy szeptember tizenkilencedikén, szüreti időszakban délután kezdték el a munkát, és néhány óra alatt sikerrel is jártak.



– Hogy előkerült egy ilyen értékes lelet, az olyannyira nem gyakori, hogy húsz­éves pályafutásom alatt nem történt még ilyen, valamint harminc éve nem került be a Wosinsky Mór Megyei Múzeumba éremlelet. Korábban, a szocializmus éveiben ez rendszeres volt, hiszen akkoriban nem volt olyan nagymértékű az illegális műkincs-kereskedelem – tette hozzá.



Ismertette, hogy minden, ami a földben van az a magyar állam tulajdona. A talált leletek becsült értékének tíz százaléka, de legfeljebb kétmillió forint adható a megtalálóknak. – A simontornyai lelet márciusig van kiállítva Simontornyán, utána bekerül a múzeumunk numizmatikai gyűjteményébe. Számomra már önmagában jutalom, hogy régészként részt vehettem ennek a feltárásában – mondta.



Több mint másfél ezer ezüstpénz

Magyarország kormányának honlapján szerepel, hogy az 1646 darabból álló, 16. századi éremleletben Hunyadi Mátyás, II. Ulászló, II. Lajos és I. Ferdinánd ezüst dénárjain kívül, ritka török akcse (ezüstpénz) volt található. A lelet jelentőségéhez hozzájárul: viszonylag ritka, hogy érem- vagy kincslelet feltárása szakszerűen, régész által történik, majd a pénzes edény szétbontása laboratóriumi körülmények között lehetséges. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum közlése szerint az érméket 1543-ban rejtették el. A pénzek többségében magyar, osztrák, német és török ezüstérmek voltak, de öt aranyforint is volt köztük.



A megtalálóknak az átadó ünnepségen Tankó Károly, a Magyar Régész Szövetség elnöke és a Miniszterelnökség Régészeti Főosztályának jelen lévő munkatársai is gratuláltak.