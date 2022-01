Négy éve a Takler, majd a Bodri és a Heimann pincészet, s a pandémia miatt kimaradt év után hétfőn az Eszterbauer pincészet volt a találkozó helyszíne. Itt Sebestyén Csilla Nemzetközi Borakadémikus volt a szervező, a háziasszony. Ő hat évig dolgozott, mint sommelier Andrew Fairlie 2 Michelin csillagos éttermében, s most tolmács is volt, ugyanis a vendég előadó, Eric Zwiebel master sommelier, aki nemzetközi szinten a szakma csúcsát képviseli, angolul beszélt. A világlátott szakember olyan extra tudást adott tovább, amelyet a hazai sommelierek a szakkönyvekben nem találnának meg. Beszélt más országok hasonló adottságú borvidékeiről, borházasítási szokásokról, s dicsérte a szekszárdi palackot, ami specialitásával felhívva a figyelmet, külföldön is ismertebbé, s így kedveltebbé teszi az itteni különleges, egyedi borokat. Szólt arról, hogy az itteni szőlőfajták, s borok milyen lehetőséget találhatnak a nemzetközi piacokon, s taglalta azok gasztronómiai szerepét.