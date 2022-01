Beszélt az atomenergiáról is. Elmondta, náluk nincs már ezzel szemben akkora félelem, mint volt régebben. Lengyelország is az atomerőművet tartja az egyik eszköznek, amellyel szeretnék csökkenteni a karbonlábnyomot. Ennek ő is lelkes híve lenne, de az a véleménye, először kisméretű atomreaktorokra lenne szükség. Azokon saját szakembereik megszereznék a szükséges ismereteket, s azután vásárolhatnának Franciaországból, Kanadából vagy Amerikából nagyobb atomerőművet. Mint mondta: „míg nincs saját keze­lő-személyzetünk, nincs biztonság”.