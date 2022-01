A szekszárdi Kölcsey Óvoda tetőszigetelése még a 70-es években készült, a többszöri javítás ellenére is elöregedett, rendszeresek voltak a beázások. Ezek különösen a foglalkoztató termeket érintették, ahol sok időt töltenek a gyerekek napközben – olvasható a város honlapján. Emiatt döntött az önkormányzat a felújításról. Új vízszigetelő rétegek kerültek a mintegy 700 négyzetméteres tetőfelületre, a régi lefolyókat kibontották, és új műanyag lefolyókat építettek be. Két lefolyónál az acél csőcsonkot cserélték PVC-re és egy lefolyónál a teljes függőleges acél ejtővezetéket is ki kellett cserélni a padló bontásával, valamint beépítettek közel 50 darab új műanyag páraszellőzőt is. A felújítás teljes költsége megközelítőleg 8 millió forint volt.